厚生労働省は２５日、市販薬と成分や効果が似る「ＯＴＣ類似薬」について、患者に追加負担を求める７７成分を社会保障審議会・医療保険部会で示した。これらの成分を含む製品には、解熱鎮痛薬のロキソニンや抗アレルギー薬のアレグラ、便秘薬のマグミットなど約１１００品目が含まれる。追加負担は、薬剤価格の４分の１を「特別の料金」として２０２７年３月から徴収する。残りの４分の３は公的医療保険が適用され、１〜３割の