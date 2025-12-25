北朝鮮メディアは、金正恩（キム・ジョンウン）総書記が原子力潜水艦の建造現場を視察したとして、建造中とされる船体の写真を公開しました。朝鮮中央テレビは25日、金総書記が8700トン級の原子力潜水艦の建造現場を視察したと写真付きで報じました。金総書記は海軍の核武装化を推し進めていくと強調しましたが、アメリカが韓国による原子力潜水艦の建造を承認したことについては「朝鮮半島地域の不安定を一層引き起こす」と非難し