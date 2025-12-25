お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が25日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。今年の名場面を振り返るコーナーで、今年6月に俳優であり妻の蒼井優と共演した後の自宅でのやりとしりについて語った。出演時には山里が蒼井とのプライベートに関する出演者からの質問攻めに、照れてしどろもどろになる様子が放送されていた。山里は、6月の放送後、帰宅した後で「（蒼井が）『なんか今日、大丈