なにわ男子・道枝駿佑が主演し、生見愛瑠がヒロインを演じる2026年3月20日公開の映画『君が最後に遺した歌』より、水嶋春人（道枝）と遠坂綾音（生見）の“10年間の恋”を切り取った場面写真が公開となった。【写真】水嶋春人（道枝）と遠坂綾音（生見）の仲睦まじい場面カット（ほか4枚）本作は、デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』で第26回電撃小説大賞を受賞した一条岬の2作目の同名小説を映画化したラブストー