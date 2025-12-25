６月に再婚を発表し、第２子を出産したタレント・小林礼奈が、赤ちゃんについて公表した。２５日までにブログに「赤ちゃんのこと」と題して記事をアップし、「まずは、２月１２日予定日でしたが未熟児として生まれたので１２月２３日生まれになりました。女の子でした！！！体重は１４００グラムです」（原文ママ）と性別と体重を報告した。「ほんとうに、心配になるぐらい小さいです。。今は鼻から管をして生きてます」とつ