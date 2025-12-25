倉敷翠松高校女子バスケットボール部 高校バスケの全国大会ウインターカップ3回戦が東京で行われ、倉敷翠松が名経大高蔵（愛知）と対戦しました。 2回戦で1点差の大接戦を制した倉敷翠松は、池田やオルショガらが得点を重ね、前半を終えて25-15と試合を優位に進めます。 しかしその後、名経大高蔵に追い上げられ、第4Q中盤、41-43と一時逆転を許してしまいます。 それでも第4Q終盤、オルショガがインサ