本田圭佑が代表取締役社長を務めるNow Do株式会社が記者会見を行った元日本代表MF本田圭佑が代表取締役社長を務めるNow Do株式会社が12月25日、企業対抗スポーツリーグ「CORPORATE LEAGUE」の構想発表記者会見を行った。本田は「企業の将来あるべき姿をスタートする形になるのではないか」と述べた。このリーグは企業対抗戦としてスポーツを行うもので、第一弾の競技は本田が考案した4人制サッカー「4v4」が用いられる。株式会