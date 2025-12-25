北朝鮮メディアで金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の娘キム・ジュエ氏の露出頻度が明確に増え、「予備後継者」としての地位がしだいに浮き彫りになっているという評価が出ている。年末、国政の成果を決算する時点と来年初めに予定された第9回労働党大会を控え、公開的な動きが集中しているという分析だ。朝鮮中央テレビが23日に報道した白頭山（ペクドゥサン）付近の三池淵（サムジヨン）観光地区ホテル竣工式の映像には、金