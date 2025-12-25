日本マクドナルドは、2026年に40周年を迎える人気ゲーム「ドラゴンクエスト」とのコラボレーション第2弾として、コラボバーガー3種とコラボドリンク2種の全5メニューを、2026年1月7日より期間限定で発売する。単品価格はバーガー「ホットチリ＆タルタルチキン」が490円から、ドリンク「マックフィズ 爽やかヨーグルトソーダ味」が300円から。 コラボメニューのラ