お笑いコンビ・サンドウィッチマン（伊達みきお／51、富澤たけし／51）がメインパーソナリティを務める、ニッポン放送『第51回 ラジオ・チャリティ・ミュージックソン』が、24日正午からスタート。25日午前11時台にはエンディングコーナーが放送され、2人は24時間の生放送を完走した。【写真】腰が悲鳴⋯!?でもまだまだ元気そうな伊達みきお伊達は「あっという間。欽ちゃん（萩本欽一）で始まり、アッコさん（和田アキ子