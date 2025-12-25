福間香奈女流六冠（33）が挑む棋士編入試験第1局の日程が12月25日、日本将棋連盟から発表された。山下数毅四段（17）が試験官を務める注目の第1局は、2026年1月27日に大阪府高槻市の関西将棋会館で行われる。【中継】齊藤四段VS伊藤女流四段 注目の一戦（生中継中）女性初の棋士編入を目指す福間女流六冠は、2度目の受験となる。1度目の挑戦は2022年10〜12月に実施されたが、3連敗で不合格となった。その後、再び公式戦での白