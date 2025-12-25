“神々しい”と評判の初日の出へ、臨時列車が出されることになりました。2025年も残りわずか。1週間後は2026年の元日ということで、気になる関東の初日の出情報を見ていきます。関東は朝早くから晴れる見込みで、日の出は午前6時45分前後です。江ノ島や犬吠埼といった人気スポットをはじめ、各地で「初日の出」が拝めそうです。中でも今回注目したのは、茨城県の大洗海岸です。岩場にある鳥居越しの日の出が“神々しい”と人気で、