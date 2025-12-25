中学校の部活動を地域で支える「地域展開」について、文部科学省は保護者負担額の目安を一か月あたり1000円から3000円とする方針を固めたことがFNNの取材で分かりました。少子化や教師の働き方改革が課題となる中、国は来年度から6年かけて全ての公立中学校の休日の部活動を原則、地域のスポーツクラブなどに「地域展開」し、平日の取り組みも加速させる方針です。これに伴い、文科省は休日に週1回月4日程度の活動を実施する場合、