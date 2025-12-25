【GoodsPress AWARD 2025 ベストバイ大賞】ビジネスバッグのトレンドは、オン・オフ兼用から、通勤・出張兼用へとシフトしているという。PCもガジェットも着替えもまとめて持ち運べる、出張対応の大容量バッグに注目！＊＊＊【ビジカジ部門】カバン2025年のビジネスバッグ市場を振り返ると、トートやショルダーバッグの人気が高まる一方、主流はやはりリュックタイプという印象が残った。しかし、その中でもトレンドに変化