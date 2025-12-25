タイガーエア・台湾は、日本路線を対象とした「夏ダイヤ販売開始SALE」を、12月26日午前11時から27日まで開催する。対象路線と片道最低運賃は、以下の通り。諸税が別途必要となる。小人運賃の設定はなく、2歳未満の座席を使用しない幼児の片道運賃は2,300円となる。搭乗期間は2026年3月29日から10月24日まで、路線により異なる。・台北/桃園発着旭川（13,000円）・高雄発着岡山（9,000円）