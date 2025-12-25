日本とトルクメニスタンは、直行便の開設に向けた活動を推進することで一致した。来日したトルクメニスタンのセルダル・ベルディムハメドフ大統領と高市早苗首相は12月20日、首脳会談を行い、発表した。直行便の開設後には越境移動が活発化し、両国間の経済交流が促進されることを期待するとした。両国はエネルギー移行分野での協力を進めるほか、二国間投資協定の早期締結に向けた交渉を推進する。カザフスタンとキルギス、タジキ