「この度、京都サンガF.C.へ移籍することになりました」湘南ベルマーレの公式サイトで、平岡大陽が報告する。23歳MFは、履正社高を卒業後の2021年にプロのキャリアをスタートさせたクラブへの想いを明かす。「夢だったプロの世界へ導いてくれたこのクラブに心から感謝しています。僕は湘南ベルマーレに声をかけてもらえていなかったら、プロサッカー選手になることができていなかったと思います」貴重な日々だった。「そして今