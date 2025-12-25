石川県金沢市に住む46歳の女性に、大阪府警の警察官を名乗る人物から一本の電話がかかってきました。あらぬ容疑を女性にかけてきた詐欺電話の音声とともに、その体験を語ってくれた。【読む実録】「大阪府警です」から始まる恐怖 金沢市内に住む女性が語る一部始終 「私、何かしたの？」警察官を騙る人物からかかってきた一本の電話 狙われる若者たち 20代が最多被害の特殊詐欺