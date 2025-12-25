県内は冬型の気圧配置が強まり気圧の傾きが大きくなるため、五島の海上に暴風警報が発表されました。 県内では今夜から寒気が強まり、26日は強い寒気が流れ込む見込みです。 現在、五島の海上には暴風警報が発表されていて、最大瞬間風速20メートルが予想されています。 離島を結ぶ航空便は一部欠航となっているほか、九州商船の長崎と五島を結ぶジェットフォイルは、すべての便の欠航が決まっています。 今夜