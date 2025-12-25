深刻な雪不足の影響でオープンが延期となっている兵庫県香美町のスキー場では、降雪を祈願する「雪乞い神事」が行われました。兵庫県香美町のハチ北高原スキー場は当初、今シーズンの営業開始を１２月２０日に予定していました。しかし、深刻な雪不足でゲレンデは地面がむき出しの状態で気温が高いことから人口降雪機も停止していて、２８年ぶりにオープンが延期となっています。こうした状況を受け、地元の神社では２５日、