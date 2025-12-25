村上がホワイトソックスを選んだ理由とは(C)Getty Imagesホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億円）で契約合意に至った村上宗隆がインタビューに応じる様子を、地元放送局『Chicago Sports Network』がYouTubeで公開した。【動画】村上宗隆が入団会見で英語のスピーチ！靴下を取り出す場面も村上は、同局のレポーターであるチャック・ガーフィエン氏から「最近、ホワイトソックスには日本人選手がいなかったけど、最も