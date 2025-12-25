きょうは午後も雨具の活躍する天気が続くでしょう。 【写真を見る】あすは大雪になる所も… あさっては各地で真冬並みの寒さに 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（12/25 昼） 正午前の名古屋市内は、厚い雲に覆われていて、どんよりとした空模様になっています。この時間の気温は12.3℃です。 きょうは、午後も広く雨が降るでしょう。最高気温は、名古屋や岐阜で13℃、豊橋や津では14℃の予想で、日差しが届かず日中も肌寒くな