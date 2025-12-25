１２月２４日夜、神戸市東灘区の交差点で小学生の児童が車と接触し、軽傷を負いました。車は現場から立ち去ったということで、警察は、ひき逃げ事件として捜査しています。警察によりますと、２４日午後７時ごろ、東灘区本庄町の信号機がない交差点で、北向きに走っていた車が、西向きに横断していた小学６年の女子児童と接触したということです。運転していた男は、接触後に車を止め、「大丈夫？」と児童に声をかけ、救護す