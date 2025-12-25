フジテレビの小澤陽子アナウンサー（34）が24日、自身のインスタグラムを更新。長女（1）と飾り付けた自宅のクリスマスツリーを披露した。【写真】「めっちゃかわいい」娘と自宅クリスマスツリーを飾る様子を公開した小澤陽子アナ小澤は「毎日【娘＞自分】な優先順位ですが、２人のニーズが重なったツリー お家に迎え入れました」と報告。投稿された写真には、大きなツリーを前に、愛娘と仲むつまじく飾り付けを楽しむ姿が収め