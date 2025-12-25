朝日杯FS2着ダイヤモンドノット（牡＝福永）はファルコンS（3月21日、中京）からNHKマイルC（5月10日、東京）を目標に調整。同12着カクウチ（牡＝小崎）はシンザン記念（1月12日、京都）。寒椿賞1着カタリテ（牡＝北出）はブルーバードC（1月21日、船橋）に登録。