12月25日のクリスマスを前に、熊本市の鶴屋百貨店で信愛女学院の生徒たちがクリスマスコンサートを開きました。 【写真を見る】鶴屋百貨店でクリスマスコンサート生徒や園児、社員たちが音楽届ける熊本 12月24日夜、鶴屋サテライトスタジオで開催された「クリスマススペシャルコンサート」は、毎年クリスマスイブに開催されているものです。 熊本信愛女学院の高校や中学校、幼稚園の約100人のほか、鶴屋