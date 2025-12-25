熊本市は来年1月から、林野火災の注意報と警報を新たに設けて注意喚起を強化します。 【写真を見る】熊本市が「林野火災注意報・警報」を新設へ乾燥時に野焼きや たき火を制限違反すれば罰金も 林野火災に関する注意報と警報は、全国で林野火災が相次いでいることを受け、熊本市が独自に設けるものです。 対象は熊本市消防局が管轄する熊本市と益城町、西原村です。 注意報は雨がほとんど降らず、乾燥が続いた場合に発表し