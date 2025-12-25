自損事故で検挙 熊本県上天草市は、市立の上天草総合病院の職員が飲酒運転で自損事故を起こし、摘発されたと発表しました。 【写真を見る】「酔いが覚めたから帰ろうと」病院職員が飲酒運転で橋に接触酒酔い運転で摘発される熊本県上天草市 市によりますと、上天草総合病院に勤務する職員は12月22日夜、天草市内の飲食店で酒を飲み、近くのホテルに宿泊しました。 しかし、宿泊から約4時間後の23日午前2時ごろに起きて自家