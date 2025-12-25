トヨタ自動車は25日、スポーツタイプ多目的車（SUV）「RAV4」の新型車の生産を、15日から一時停止したと明らかにした。新型車は17日に発売したばかりだが、最終の品質確認が必要になったという。25日午後に生産を再開する予定。生産を一時停止したのは、高岡工場（愛知県豊田市）。豊田自動織機の長草工場（愛知県大府市）も生産を担う計画だが、年末工事中のため生産する時期は未定。トヨタは生産計画への影響は明らかにし