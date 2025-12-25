【全国の天気】曇りや雨の所が多いでしょう。関東は夕方以降、雨の降り出す所が多くなりそうです。北海道は東部で夜から雪が降り出すでしょう。西日本は、午後は雨が次第にやんで、晴れ間の出る所もありそうです。ただ、夜は強い寒気が流れ込み、山陰など日本海側を中心に雪が降り出す見込みです。【予想最高気温】仙台と東京は前日より4℃高く、仙台は11℃、東京は12℃で寒さがいくぶん和らぎそうです。日本海側と西日本は前日よ