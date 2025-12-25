俳優イ・イギョンが、韓国Eチャンネルのバラエティ番組『勇敢な刑事たち4』（原題）を一時降板する。【画像】「Eカップなの？」イ・イギョン、疑惑のやり取り『勇敢な刑事たち4』の制作陣は12月24日、「MCとして頼もしい役割を担ってきたイ・イギョンさんが、しばらくの間、個人的な事情により『勇敢な刑事たち4』のMCを離れる予定です」と公式に発表した。続けて制作陣は、「今後数週間、『勇敢な刑事たち4』にはさまざまなゲスト