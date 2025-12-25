シュークリーム専門店ビアードパパは、2026年1月1日から2月28日までの間、『贅沢いちご』を全国の店舗で販売する。また、1月1日から、数量限定で『ビアードパパの福袋2026』(税込3,000円)も発売する。オリジナルトートバッグの中に、全国のビアードパパで使える特別割引券(2,500円分)とシュークリーム(5個)が入ったお得な福袋。「ビアードパパの福袋2026」◆『贅沢いちご』販売価格:税込290円販売期間:2026年1月1日〜2月28日1日約1