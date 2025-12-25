歌手のMCモンが不倫疑惑を強く否定するなか、改めて強硬な法的対応の構えを示した。【画像】MCモン、不倫疑惑の女性らと“仲良し”ショット12月25日、MCモンは自身のSNSに「チャ家のご老人（チャ・ジュニョン）、ふざけた真似をしたらどうなるか見ていろ」という内容の長文を投稿した。彼は「あなたが私に送ってきたカカオトーク、私があなたに送った、チャ（・ガウォン）会長やアーティストが含まれた内容、それを誰かが小説に仕