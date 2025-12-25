彼女の話を男性が内心「つまらない」と思っていても、面と向かって伝えにくいもの。一緒にいても退屈だと思われ続けたら取り返しのつかない溝が二人の間にできてしまうことも…。そこで、今回は『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに、「彼女がいくら一生懸命話していても、男性にとっては興味がわかない話題９パターン」を紹介します。【１】興味がないとつまらないだけの「少女漫画の話」「アツく話されても、読みたい気に