【ソフィア・F・シャーリング ハイレグ水着ver.】 2026年7月 発売予定 価格 通常版：23,100円 豪華版：27,500円 あみあみ×AMAKUNIは、フィギュア「ソフィア・F・シャーリング ハイレグ水着ver.」を2026年7月に発売する。価格は通常版が23,100円、豪華版が27,500円。 本製品は、イラストレーターの高峰ナダレ氏が手がけるオリジナル企