歌手の伍代夏子（６４）が結婚記念日を迎えたことを報告した。２５日までに自身のインスタグラムを更新。２４日の投稿で「今日はワタクシ達の２６回目の結婚記念日。ワンズのお言葉に甘えて、ふたりでお出かけです」。俳優の夫・杉良太郎（８１）とデートを楽しんだという。「お気に入りのお店で差しつ差されつ。たまにはゆっくりしようね…といいながら、見守りカメラから目が離せないパパとママ」と、家に残した愛犬が気に