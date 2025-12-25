来季ＪＦＬに降格するＪ３アスルクラロ沼津は２５日、９月まで監督を務めていた元日本代表ＦＷの中山雅史氏がクラブ・リレーションズ・オフィサー（Ｃ.Ｒ.Ｏ）に就任すると発表した。シーズン途中に退任した監督経験者が現場を離れ、クラブに残留する異例の人事となる。中山氏は今後、スポンサーやパートナー、サポーター、行政機関など、さまざまなステークホルダーとクラブをつなぐ役割を担う。サッカー事業に比重を置きなが