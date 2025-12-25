近畿では、今日25日夜の日付が変わる頃から雪が降り始め、明日26日にかけて広い範囲で雪が降る見込みです。中部・南部の山地や北部を中心に積雪となり、大阪や神戸、京都などの市街地でも雪が降る可能性があります。積雪や凍結による路面悪化、吹雪による視界不良に注意するとともに、沿岸部では高波に警戒が必要です。明日26日近畿の広範囲で雪積雪・凍結に注意今日25日夜から明日26日にかけて、西日本は冬型の気圧配置が強ま