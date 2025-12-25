年末年始は、外出にも部屋でのんびり過ごす日にも“着心地のいい定番ウェア”が便利だ。チャンピオンのスウェットやフーディは、丈夫でシルエットがきれいなことから普段づかいしやすく、冬に頼れるアイテムがそろっている。今回は、裏起毛の暖かいモデルからベーシックな定番まで、毎日のように着たくなる人気ウェアを厳選して紹介する。【画像】「程よい厚みで年中着られる」「一枚持っておくと便利」チャンピオンの万能ウェア