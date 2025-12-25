出産費用の無償化や、市販薬と効能が似た「OTC類似薬」の追加負担などをまとめた医療保険制度の改革案について、大詰めの議論が行われています。出産費用は現在、「出産育児一時金」が支給されていて、「正常分娩（ぶんべん）」では、保険診療の対象外です。厚生労働省は、「一時金」に代わって出産費用を全国一律にした上で、公的医療保険で全額まかなう案を示しています。また、すべての妊婦に現金給付する方向で、帝王切開など