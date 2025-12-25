ヴァイオリニストの高嶋ちさ子が２４日、日本テレビ系「１周回って知らない話」で、長男の進路について語った。高嶋の長男は１８歳で大学受験、次男は１６歳で高校生となった。２人とも米国留学中で、長男はゴルフ部とラオスでのボランティア活動に熱心だという。そんな長男の将来の夢は「ホテル王」だといい、高嶋は「ああ、分かった！でも本当なんだな」と独りごち、「ラオスの子供達の支援をずっとしていて、どうやったら