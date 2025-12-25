ボクシングの美人ラウンドガールでタレントのあらた唯が２４日、自身の艶やかなサンタ衣装姿を公開し、反響を呼んだ。鮮やかな赤のキャミソールドレスのショットや、ミニスカートのサンタ衣装の姿などを公開。コメント欄などでは「歩く美術品」、「可愛さと妖艶さがありますね」「似合いすぎるし綺麗で可愛すぎる」、「こんな美しいサンタコスする女性は初めて見た」との声が寄せられていた。