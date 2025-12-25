「豊橋駅から名古屋駅へ向かう最終の列車は新幹線」--。そんな思わず二度見したくなる“愛知トリビア”がXに投稿され、話題になっています。投稿したのは、鉄道系動画を発信している豊橋在住のしろはんど（@shirohand_tyhs）さん。投稿は30万表示される反響となり、「不思議すぎます」「逆は遅くまで走っているのに」といった声も寄せられました。【写真3枚】新幹線、東海道線、名鉄線…「名古屋行き」最終電車はしろはんどさんが