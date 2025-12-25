愛知県安城市のデンパークでは、26本のクリスマスツリーなどが楽しめるフラワーショーが開かれています。デンパークにある花の大温室フローラルプレイスには、高さ8メートルのモミの木など26本にイルミネーションや装飾があしらわれています。訪れた人たちは、デンマークの建物を再現した街並みとともに、クリスマスの雰囲気を満喫していました。クリスマスフラワ&