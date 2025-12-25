「何度言ってもスマホを手放さない」「部屋で勉強していると思ったら、動画を見ていた」――。受験本番を前に、子どものスマホ利用に頭を悩ませている親は多いはず。しかしその依存は、子どもの意志の弱さだけが原因ではないという。現代のスマホやアプリは、心理学の専門家が計算し尽くし、プロが“いかに長時間使わせるか”に心血を注いで作り上げたモノ。親が力ずくでスマホを取り上げたとしても、子どもの情熱が“いかに制限を