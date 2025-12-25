私はヨウコ。息子のケイは大学2年生、娘のキヨラは高校2年生です。ある休日の午後、息子が大学の課題を一緒にすると言って彼女のリナさんを家に連れてきました。夫が誘ってその後みんなで一緒に焼肉店に行ったのですが、箸やお茶碗の持ち方がまるでなっていないリナさん。しかもリアクションがいちいち大げさでうるさいのです。息子の彼女にいろいろ求めるタイプではない私でも、リナさんに対しては「ないな……」と思ってしまった