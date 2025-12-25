¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤Ç?ÇúÁö?¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤â¤Î¤Ä¤á¤¢¤ï¤»¡×¤Î¡¢¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î(º´²ì¸©¿Àºë»Ô½Ð¿È)¤Î?°µ´¬¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È?¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£10·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡Ölotus serenity¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤ÎÇÛ¿®¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ðÃÎ¡£¥Ó¥­¥Ë¤Ç¥Ð¥®¡¼¥«¡¼¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢»É·ãÅª¤Ê¿åÃå»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö½é¥Ð¥®¡¼³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÏ¢È¯¤Ë¡Ö¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¤Ã