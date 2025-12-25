【プレーバック2025・川瀬晃編】ソフトバンクの選手が、今シーズンの名場面を振り返る年末恒例のプレーバック企画「鷹戦士あのプレー」。今回はチームの危機を幾度と救った川瀬晃内野手（28）の登場です。選んでくれたのは、誰もが名シーンに挙げる伝説の逆転サヨナラ打…ではなく、緊迫のクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）第6戦の決勝打でした。◇◇◇「皆さんに言われるのは5月2日（ロッ