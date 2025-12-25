クリスマスにファンへプレゼント歌手の中森明菜(60)がインスタグラムを初更新。投稿したモノクロ写真が反響を呼んでいる。8月8日の開設以来、投稿はストーリーズのみだったが、初の本投稿で「AKINA NAKAMORI?Merry Christmas, My Heart?2025.12.24Digital Release」と初めて作曲したクリスマスソング「Merry Christmas, My Heart」の配信を伝え、ひょっこり顔を出すモノクロ写真を公開した。さらに同じ内容の投稿を3連投。