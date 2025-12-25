きょう未明、山形県長井市の店舗兼住宅で７０代の女性が暴行を受け金を要求される強盗事件がありました。 現場画像 犯人は現在も逃走を続けています。 警察によりますときょう午前３時２０分ごろ、長井市新明町の店舗兼住宅で、７０代の女性が物音で目を覚ましたところ、顔面を殴られ金を要求されたということです。 女性は隙をみて近くの住宅に逃げ込み警察に通報しました。 犯人は現在も逃走を続けています。 侵入してきた